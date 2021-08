Nach übereinstimmenden Meldungen mehrerer Nachrichtenagenturen sind die Taliban bis kurz vor die afghanische Hauptstadt Kabul vorgerückt. Nach einer Krisensitzung mit Kanzlerin Merkel bereiten das Auswärtige Amt und die Bundeswehr einen Evakuierungseinsatz vor, um deutsche Staatsbürger und Ortskräfte nach Deutschland zu bringen. Die letzte Entscheidung dafür liegt beim Bundestag.

Wie Verteidigungsminister Kramp-Karrenbauer erklärte, wird die Bundeswehr die Rückführung von deutschen Staatsbürgern und Ortkräften sowie deren Familien unterstützen. Man halte hierfür Einsatzkräfte bereit und werde schnellstmöglich erste Truppen in Marsch setzen. Im Gespräch sei, bei der Aktion vor allem Fallschirmjäger einzusetzen, teilte ein Regierungssprecher mit. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in einer Telefonkonferenz unter anderem mit Vizekanzler Scholz, Außenminister Maas und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer besprochen, wie die Rückholung mit Hilfe der Bundeswehr erfolgen kann. Ein Evakuierungseinsatz der Bundeswehr ist nur mit einem Bundestagsmandat möglich. Darum werde man sich so schnell wie möglich bemühen, hieß es.

Laschet: Rettung der Ortskräfte ist "moralische Verpflichtung"

Unions-Kanzlerkandidat Laschet sprach von einer "moralischen Verpflichtung", alle Ortskräfte aus Kabul zu retten, die früher für die Bundeswehr gearbeitet hätten. Der Ko-Vorsitzende der Grünen, Habeck, forderte eine Luftbrücke, um die Afghanen in Sicherheit zu bringen. Innenminister Seehofer (CSU) erklärte, dass die Identitätsfeststellung der afghanischen Mitarbeiter und die Vergabe von Visa notfalls auch in Deutschland erfolgen könnte.



Derzeit bemühen sich mehrere Staaten, Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte auszufliegen. Die USA wollen zur Absicherung dessen möglichst bis morgen 3.000 Soldaten nach Kabul verlegen. Die ersten seien schon eingetroffen, hieß es.

Präsident Ghani: "Werden Streitkräfte remobilisieren"

Afghanistans Präsident Ghani kündigte in einer Fernsehansprache eine "Remobilisierung" der Streitkräfte an. Diese habe oberste Priorität. Zudem liefen derzeit Beratungen mit politischen Verantwortungsträgern und internationalen Partnern über eine politische Lösung, um dem Land "Frieden und Stabilität" zu sichern. Die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre würden nicht preisgegeben, versicherte Ghani.

Ehemaliger afghanischer Außenminister: "Das Volk sitzt in einer Falle"

Afghanistans früherer Außenminister Spanta kritisierte im Deutschlandfunk den im April eingeleiteten Abzug der internationalen Truppen. Alles sei sehr plötzlich passiert und die Menschen in Afghanistan seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden, sagte Spanta im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Volk sitze nun in einer Falle. Der ehemalige Minister ergänzte, er habe inzwischen Zweifel, ob eine Demokratisierung mit Hilfe des Auslands überhaupt möglich sei, ohne die inneren Dynamiken eines Landes adäquat zu berücksichtigen. Man hätte beispielsweise die Ursachen des Terrorismus stärker bekämpfen müssen, betonte Spanta.

Röttgen fordert Einschreiten des Westens

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, forderte erneut ein Einschreiten des Westens. Tatenlosigkeit angesichts des Taliban-Vormarschs wäre eine massive Beschädigung der eigenen Glaubwürdigkeit, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Deutschland müsse gegenüber den USA darauf drängen, dass diese ihre Luftunterstützung für die afghanischen Streitkräfte intensivierten.



Lesetipp: Welche Strategie verfolgen die Taliban?

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.