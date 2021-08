Die Bundeswehr hat auch am Abend Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen.

Wie die Truppe per Twitter mitteilte, landete eine Transportmaschine mit 172 Personen an Bord in Taschkent in Usbekistan. Damit habe man inzwischen mehr als 1.800 Menschen aus Afghanistan herausgeholt, hieß es. Heute früh werden zwei Hubschrauber der Bundeswehr in Kabul erwartet. Sie sollen Menschen aus abgelegenen oder gefährlichen Gegenden zum Flughafen bringen.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde in der Nähe des Kabuler Flughafens ein weiterer Deutscher verletzt. Ob es sich um eine Schussverletzung handelt, ist noch unklar. Gestern war bekannt geworden, dass ein Deutscher auf dem Weg zum Flughafen angeschossen wurde. In beiden Fällen soll es sich nicht um lebensgefährliche Verletzungen handeln.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.