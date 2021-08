Die Bundeswehr hat erneut Menschen aus Kabul ausgeflogen. In der Nacht sei ein A400M-Transporter mit über 180 Personen an Bord vom Flughafen in Richtung der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartet, teilte die Bundeswehr auf Twitter mit. Außerdem sei eine weitere Maschine in Kabul gelandet, um weitere Personen auszufliegen.

Gestern war bekannt geworden, dass sich in Afghanistan noch deutlich mehr Deutsche befinden als zunächst bekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur vom Auswärtigen Amt in Berlin erfuhr, steht auf dessen Krisenliste eine mittlere dreistellige Zahl an Bundesbürgern. Zuvor war von knapp 100 die Rede gewesen.



Die Truppe hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums bislang über 1.200 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen, darunter etwa auch Ortskräfte mit Angehörigen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.