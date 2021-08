Am Flughafen von Kabul bleibt die Situation weiter sehr angespannt. Örtlichen Berichten zufolge kamen im Gedränge mehrere Menschen ums Leben. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Hinzu kommen Anschlagsdrohungen der Terrormiliz IS.

Die US-Regierung und auch die deutsche Botschaft in Kabul riefen die Menschen auf, vorerst zuhause zu bleiben. Tausende Menschen warten rund um das Flughafengebäude auf eine Möglichkeit zur Flucht aus dem Land.



Die Bundeswehr hat mittlerweile mehr als 2.000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Auch andere Länder wie Australien führen die Evakuierungsflüge fort. Am Samstag habe man mehr als 300 Menschen retten können, darunter Australier, Afghanen, Neuseeländer und Briten, teilte Premierminister Morrison mit.



Berichten zufolge soll die US-Administration überlegen, zivile Luftfahrtgesellschaften in den Weitertransport der Menschen einzubinden.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.