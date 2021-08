Die Bundeswehr-Einheiten, die an dem Evakuierungseinsatz am Flughafen in Kabul beteiligt waren, sind wieder zurück in Deutschland.

In der Nacht traf das letzte Transportflugzeug vom Typ A400M in Frankfurt am Main ein. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, sollen die etwa 600 Soldatinnen und Soldaten, die an der Mission mitgewirkt haben, am Nachmittag am Militärflugplatz in Wunstorf von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Generalinspekteur Zorn empfangen werden.



Nach den Worten Kramp-Karrenbauers haben auch alle Angehörige des Auswärtigen Amtes und der Bundespolizei Kabul verlassen. Außenminister Maas erklärte, man arbeite weiter daran, Ausreisemöglichkeiten für die verbliebenen afghanischen Ortskräfte zu schaffen. Maas kündigte an, er werde am Sonntag zu Gesprächen nach Tadschikistan, Usbekistan und Pakistan reisen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.