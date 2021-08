Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es nach Angaben der Bundeswehr ein Feuergefecht zwischen Sicherheitskräften und Angreifern gegeben. Dabei seien eine afghanische Sicherheitskraft getötet und drei weitere verletzt worden, teilte die Bundeswehr auf Twitter mit.

Auch US- und deutsche Soldaten hätten sich an dem Gefecht beteiligt. Alle Soldaten der Bundeswehr seien unverletzt.



Der Flughafen in Kabul wird seit der Machtübernahme der Taliban von ausländischen Soldaten gesichert. Die USA und andere westliche Länder versuchen in aller Eile, eigene Staatsbürger und afghanische Ortskräfte mit ihren Familien außer Landes zu bringen. Auf dem Gelände harren laut US-Sender CNN mehr als 20.000 Schutzsuchende aus.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.