Die Bundeswehr setzt ihre Bemühungen zur Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul fort. In der Nacht landete eine Militärmaschine auf dem Flughafen der afghanischen Hauptstadt, um Schutzbedürftige an Bord zu nehmen und von dort nach Taschkent in Usbekistan auszufliegen, wie die Truppe per Twitter mitteilte.

Zuvor waren bereits weitere 220 Menschen von der Bundeswehr dorthin gebracht worden. Von Taschkent wiederum startete eine Lufthansa-Maschine mit dem Ziel Frankfurt am Main.



Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" hätten afghanische Ortskräfte und ihre Familien bereits Ende Juni von Masar-i-Scharif ausgeflogen werden können. Das Verteidigungsministerium habe damals zwei Charterflugzeuge für bis zu 300 Passagiere organisiert, hieß es. Die Operation sei aber an Streitigkeiten um Pass- und Visaanforderungen gescheitert. Das Bundesinnenministerium hatte erst nach monatelanger Weigerung in der letzten Woche zugestimmt, dass afghanische Ortskräfte auch ohne Einreisepapiere nach Deutschland kommen können.



Angesichts der Lage in Afghanistan tagt heute das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.