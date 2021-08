Die Bundeswehr will heute in Afghanistan auch zwei Hubschrauber zur Evakuierung von Menschen einsetzen.

Die Maschinen des Typs H-145M mit insgesamt 13 Soldaten sollen von heute früh an gefährdete Personen in Sicherheit bringen, die es nicht aus eigener Kraft zum Flughafen in der Hauptstadt Kabul schaffen. Die Helikopter wurden von den USA angefordert, wie Generalinspekteur Zorn mitteilte. Im Einsatz sollen sie von amerikanischen Hubschraubern abgesichert werden.



Die Bundeswehr hatte gestern abend weitere Menschen aus Kabul ausgeflogen. Wie die Truppe per Twitter mitteilte, landete eine Transportmaschine mit 172 Personen an Bord in Taschkent in Usbekistan. In der Nacht kam eine zweite Maschine hinzu, die aber nur sieben Geflüchtete mitbrachte. Auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz landeten gestern Abend die ersten US-Maschinen mit Menschen aus Afghanistan.



Am Flughafen in Kabul ist die Lage weiterhin chaotisch. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde in der Nähe des Airports ein weiterer Deutscher auf noch unbekannte Weise verletzt. Gestern war bekannt geworden, dass ein Bundesbürger auf dem Weg zum Flughafen angeschossen wurde. In beiden Fällen soll es sich nicht um lebensgefährliche Verletzungen handeln.

