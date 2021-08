Die Bundeswehr verlegt zwei Hubschrauber in die afghanische Hauptstadt Kabul, um sie zur Evakuierung von Deutschen und von afghanischen Ortskräften zu nutzen.

Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, handelt es sich um leichte Transporthubschrauber, mit dem vier voll ausgerüstete Soldaten transportiert werden können. Sie sollen spätestens morgen früh in Kabul eintreffen. Sie sind dafür vorgesehen, Menschen aus abgelegenen oder gefährlichen Gegenden zum Flughafen zu bringen. Zuerst berichtete das Magazin "Der Spiegel" darüber.



Nach Angaben der Bundesregierung wurde ein deutscher Staatsbürger auf dem Weg zum Flughafen in Kabul angeschossen. Es bestehe keine Lebensgefahr. Der Mann solle schon bald aus Kabul ausgeflogen werden.



Die Bundeswehr hat bisher mehr als 1.600 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt in Sicherheit gebracht.

