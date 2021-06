Der Abzug der letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan ist abgeschlossen.

Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Abend in Berlin mit. Die noch verbliebenen 570 Bundeswehr-Angehörigen verließen das Feldlager in Masar-i-Sharif in mehreren Militärflugzeugen. Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hatte Anfang Mai offiziell begonnen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte zum vollendeten Abzug der Bundeswehr, ein historisches Kapitel gehe zu Ende.



Im Dezember 2001 hatte der Deutsche Bundestag auf Antrag des damaligen Bundeskanzlers Schröder mit großer Mehrheit das erste Mandat für die deutsche Beteiligung an der Internationalen Schutztruppe für Afghanistan beschlossen. Seitdem waren rund 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten dort eingesetzt, in der Regel jeweils für vier bis sechs Monate. 59 von ihnen kamen ums Leben. Nach Angaben des Auswärtigen Amts hat der Einsatz allein bis 2020 über 12 Milliarden Euro gekostet. Deutschland stellte nach den USA die zweitgrößte Truppe in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.