Das Verteidigungsministerium hat einen Bericht bestätigt, nach dem bereits vor dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan Charterflüge für die Ausreise von einheimischen Ortskräften geplant waren.

Zugleich wies das Ministerium die Darstellung der Süddeutschen Zeitung zurück, dass die Operation an Pass- und Visa-Anforderungen gescheitert sei. Das Ministerium erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, es habe sich um bis zu 300 Personen gehandelt, die am 25. Juni von Masar-i-Scharif nach Deutschland gebracht werden sollten. Ein Teil der Ortskräfte habe jedoch keinen Ausreisewunsch gehabt, andere hätten über Tickets für Linienflüge verfügt. Für die verbleibenden fünf Ortskräfte und ihre Angehörigen seien die Flugkosten übernommen worden. Der Ausfall der Charterflüge habe nicht dazu geführt, dass Menschen in Afghanistan festsitzen, betonte das Ministerium.

