Die Bundeswehr zieht in den nächsten Wochen aus dem afghanischen Kundus ab.

Die etwa 100 dort stationierten Soldaten sollen in das nördliche Hauptquartier der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" in Masar-i-Scharif verlegt werden. Dies bestätigte das Einsatzführungskommando in Geltow bei Potsdam gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Bundeswehr-Stützpunkt in Kundus bleibt aber bestehen. Je nach Bedarf sollen künftig Beraterteams dorthin geflogen werden, um dem Ausbildungsauftrag der Truppe weiter nachzukommen.



Die Abzugs-Entscheidung für Kundus wurde nach dpa-Informationen bereits im Spätsommer von der militärischen Führung des Nato-Einsatzes in Kabul getroffen. Mit der von US-Präsident Trump beschlossenen Beschleunigung des Rückzugs der amerikanischen Truppen aus Afghanistan hat sie demzufolge nichts zu tun.

