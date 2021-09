Der Deutsche Caritasverband fordert eine rasche Wiederaufnahme der humanitären Hilfe für Afghanistan.

Der Präsident des Verbandes, Neher, sagte dem Evangelischen Pressedienst, niemand wisse, wie viele Menschen unter den gegenwärtigen Bedingungen Afghanistan verlassen wollten oder könnten. Es sei auch fraglich, ob vorwiegend die Nachbarländer die Menschen aufnehmen sollten. Viele von ihnen seien selbst in einer prekären Lage. Er plädiere dafür, möglichst rasch wieder mit der humanitären Hilfe zu beginnen, sagte der Caritas-Präsident. Nach seiner Einschätzung sind in Afghanistan 18 Millionen Menschen von Hunger bedroht.



Auf Einladung von UNO-Generalsekretär Guterres soll morgen in Genf über humanitäre Hilfen für das Land beraten werden. Auch Bundesaußenminister Maas reist zu dem Treffen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.