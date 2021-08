Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Khan, hat ein mögliches Vorgehen wegen Menschenrechtsverbrechen in Afghanistan angekündigt.

Er verwies in einer Stellungnahme auf Berichte über mögliche außergerichtliche Hinrichtungen, Verfolgung von Frauen und Mädchen sowie Verbrechen an Kindern und Zivilisten. Kraft seines Amtes könne er in solchen Fällen Ermittlungen aufnehmen. Das Land habe schon zu lange unter Instabilität und Unsicherheit gelitten, erklärte Khan. Die Konfliktparteien rief er auf, ihre internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen einzuhalten.

