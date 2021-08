Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben US-Außenminister Blinken und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi über die Lage beraten.

Nach Angaben des Außenministeriums in Peking kritisierte Wang Yi das Vorgehen der USA und sprach von einem überhasteten Rückzug der US-Truppen, der negative Folgen habe. Probleme mit Gewalt und militärsichen Mitteln zu lösen, führe nur zu neuen Problemen. China sei aber bereit, einen Dialog mit Washington zu führen, um einen neuen Bürgerkrieg und eine humanitäre Katastrophe in Afghanistan zu verhindern. Das Land dürfe kein Zufluchtsort und Nährboden für Terrorismus werden.



Gestern hatte die chinesische Regierung eine diplomatische Kontaktaufnahme mit den islamistischen Taliban in Afghanistan angekündigt. Man sei zu "freundlichen Beziehungen" mit der neuen Regierung bereit, teilte das Außenministerium mit.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.