Die Außenminister von China und den USA haben die radikalislamischen Taliban unabhängig voneinander zu einer friedlichen Konfliktlösung in Afghanistan aufgerufen.

Der chinesische Außenminister Wang empfing eine Delegation der Taliban in der chinesischen Metropole Tianjin. Er forderte sie auf, sich auf Friedensgespräche zu fokussieren sowie ein "positives Image" aufzubauen und auf eine Einheit unter allen ethnischen Gruppen hinzuarbeiten. Er nannte die Islamisten eine "zentrale militärische und politische Kraft" in Afghanistan.



US-Außenminister Blinken sagte bei einem Besuch in Indien, es gebe nur einen Weg, den Konflikt friedlich zu lösen, und das sei am Verhandlungstisch. Er warnte die Taliban davor, die Macht in Afghanistan mit Gewalt zu übernehmen.



Seit dem Abzug der internationalen Truppen erobern die radikalislamischen Taliban viele Gebiete in dem Land zurück. Sie sollen inzwischen rund die Hälfte der 400 Bezirke des Landes unter ihre Kontrolle gebracht haben.

