Die chinesische Regierung hat eine diplomatische Kontaktaufnahme mit den islamistischen Taliban in Afghanistan angekündigt.

Man sei zu freundlichen Beziehungen mit der neuen Regierung bereit, teilte das Außenministerium in Peking mit. China respektiere "den Willen und die Entscheidung des afghanischen Volkes". Ein Ende des Krieges und die Schaffung von Frieden seien sowohl der einhellige Wunsch der mehr als 30 Millionen Afghanen als auch die gemeinsame Erwartung der internationalen Gemeinschaft und der Länder in der Region.



Die Regierung in Russland erklärte, sie sehe keine Eile in der Frage der Anerkennung der Taliban. Der Sonderbeauftragte für Afghanistan, Kabulow, führte im Sender Echo Moskwy aus, der Kreml werde das Handeln der Islamisten beobachten und dann entscheiden. Russlands Botschafter in Kabul, Schirnow, werde morgen zunächst einen Vertreter der Taliban treffen.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.