Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan hat CSU-Chef Söder eine neue Strategie für Militäreinsätze gefordert.

Der Glaube, nur mit Ausbildung und Sanitätsdienst an internationalen Einsätzen teilnehmen zu können, habe sich als sicherheitspolitischer Trugschluss erwiesen, sagte Söder der "Bild am Sonntag". Um politisch relevant zu sein und ernst genommen zu werden, müsse Deutschland an robusten Einsätzen teilnehmen. Dazu brauche man endlich auch neue Waffensysteme, etwa bewaffnete Drohnen.

Söder fügte hinzu, ohne die USA seien die Europäer hilflos, das habe die Evakuierungsmission in Kabul gezeigt.

