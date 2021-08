Bundesaußenminister Maas denkt nach eigenen Angaben nicht an Rücktritt wegen der Afghanistan-Politik.

Das sagte der SPD-Politiker dem Magazin "Der Spiegel". In den vergangenen Tagen habe er nur an eines gedacht: Aus den Fehlern, die alle gemacht hätten, die Konsequenz zu ziehen. Es sei ihm vor allem darum gegangen, so viele Leute aus Afghanistan rauszuholen wie möglich. Maas warf dem Bundesnachrichtendienst vor, die Lage in Afghanistan falsch eingeschätzt zu haben. Aufgrund fehlerhafter Berichten seien Entscheidungen getroffen worden, die im Ergebnis falsch gewesen seien - mit katastrophalen Folgen. Das könne nicht ohne Konsequenzen für die Arbeitsweise der deutschen Nachrichtendienste bleiben. Wie der Spiegel weiter berichtet, hatte der BND wiederum seit Langem vor einer Machtübernahme der Taliban gewarnt, aber die Bundesministerien sollen nicht zugehört haben.



Der FDP-Politiker Thomae forderte eine umfassende Aufarbeitung. Die Situation habe eine solche Tragweite, Dimension und Tragik, dass es nicht bei einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums bleiben könne, sagte er im Deutschlandfunk. Sein Eindruck sei, dass ein, Zitat, "multiples Organversagen" vorliege. Es werde am Ende nicht möglich sein, einer Person oder Institution allein die Schuld zuzuweisen.

