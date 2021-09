Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen dringen auf eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. Der AfD-Vorsitzende Chrupalla dagegen spricht sich dafür aus, dass eine neue Bundesregierung die Taliban "so schnell wie möglich" als offizielle Regierung von Afghanistan anerkennt, damit man ausreisepflichtige Zuwanderer nach Afghanistan abschieben könne.

Chrupalla betonte, diplomatische Beziehungen dürften "nicht davon abhängig gemacht werden, ob man die Weltanschauung eines Landes teile". Die deutsche Botschaft in Kabul dürfe keinesfalls sieben Jahre lang unbesetzt bleiben wie die Botschaft in Libyen.



Bundesaußenminister Maas und sein US-Amtskollege Blinken hatten gestern noch einmal deutlich gemacht, dass sie die neuen Machthaber in Afghanistan derzeit nicht diplomatisch legitimieren wollen. Gleichzeitig räumten sie ein, dass man mit den Islamisten im Gespräch bleiben müsse, um weitere bedrohte Zivilisten aus dem Land zu holen.

Appell an Bundesregierung

Dutzende Hilfs-, Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen rufen derweil zu einer weiteren Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan auf. Viele gefährdete Menschen säßen immer noch mit ihren Familien in dem Land fest, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben, das rund 25 bundesweit und 30 auf Landesebene tätige Organisationen unterzeichnet haben. Zu den Schutzbedürftigen zählten etwa Mitarbeitende von Partnerorganisationen, Frauen- und Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und Ortskräfte. Auch Angehörige von in Deutschland lebenden Afghanen seien in Gefahr, warnten die Organisationen.



Die Unterstützer des Aufrufs - zum Beispiel Caritas, Diakonie, Misereor, Amnesty International, Pro Asyl und die Landesflüchtlingsräte - berichteten von Tausenden verzweifelten Hilferufen, die sie in den vergangenen Wochen erreicht hätten. Sie forderten, den Menschen schnellstmöglich eine Aufnahme in Deutschland zu ermöglichen. Konkret verlangen die Organisationen von der Bundesregierung, sich für zivile Flüge aus Afghanistan oder Nachbarstaaten einzusetzen.

Humanitäre Hilfe geht weiter

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, will seine Arbeit in Afghanistan selbst trotz der Machtübernahme der Taliban fortsetzen. Die humanitäre Hilfe müsse vielmehr ausgeweitet werden. Man dürfe die Kinder in Afghanistan in dieser sehr unsicheren Situation nicht alleine lassen, betonte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Schneider, in Köln. Das Hilfswerk wolle bis Ende des Jahres 192 Millionen US-Dollar für Maßnahmen der humanitären Hilfe in Afghanistan ausgeben. Schneider rief zu weiteren Spenden auf.



Auch Caritas International will seine humanitäre und entwicklungspolitische Arbeit in Afghanistan fortführen. 18 Millionen Menschen gelten als vom Hunger bedroht, drei Millionen Kinder als mangelernährt, sagte der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Neher, der "Augsburger Allgemeinen". Von zwölf Projekten ruhten derzeit allerdings zehn, weil die finanziellen Mittel fehlten.

