Mehrere hundert Menschen haben im Berliner Regierungsviertel für Schutzsuchende aus Afghanistan demonstriert und mehr Hilfe des Staates gefordert. Nach Angaben der Polizei kamen rund 1.700 Teilnehmende in der Nähe des Kanzleramtes zusammen. Die Initiatoren erklärten, in der afghanischen Hauptstadt Kabul müssten Fluchtwege zum Flughafen geschaffen werden.

In Deutschland müsse den Gefährdeten dann Schutz gewährt werden. Der Nachzug von Familien solle unbürokratisch und schnell möglich gemacht werden. Ähnliche Demonstrationen wie in Berlin gab es auch in anderen Städten in Deutschland.



Der Deutsche Städtetag verlangt von Bund und Ländern, möglichst bald verlässliche Angaben über die Zahl der zu erwartenden Flüchtlinge aus Afghanistan zu bekommen. Auch die Finanzierung müsse im wesentlichen von Bund und Ländern gewährleistet werden, sagte Städtetagspräsident Jung der "Rheinischen Post". Man sei bereit, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. Viele Städte hielten bereits jetzt freie Kapazitäten vor oder bereiteten diese vor. Auch die örtlichen Bürgerinitiativen böten Unterstützung an, um die Menschen zu integrieren. Nach einer aktuellen Online-Umfrage sprechen sich fast zwei Drittel der Bundesbürger dafür aus, bedrohten Menschen aus Afghanistan Schutz in Deutschland zu gewähren.



Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 2.500 Personen ausgeflogen. Heute waren zwei weitere Maschinen mit 194 beziehungsweise 180 Menschen an Bord von Kabul aus nach Usbekistan gestartet. Der nächste Flieger ist bereits auf dem Weg in Richtung Kabul, um weitere Menschen abzuholen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.