Tausende Demonstranten haben in mehreren deutschen Städten eine schnelle und unbürokratische Rettung bedrohter Menschen aus Afghanistan gefordert.

Die größte Demonstration gab es nach Angaben der Veranstalter in Berlin. Auf Transparenten und Schildern war "Luftbrücke jetzt" und "Wir haben Platz" zu lesen. Nach Angaben der Polizei kamen am Nachmittag mit 2.100 Teilnehmern deutlich mehr Menschen als erwartet, angemeldet waren 500. In Köln beteiligten sich laut Veranstaltern etwa 1.000 Menschen, ebenfalls mehr als erwartet. Ein breites Bündnis, zu dem die Initiative "Seebrücke" gehört, hatte in acht Städten in Deutschland zu Protesten aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.