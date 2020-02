In Afghanistan ist die zwischen den USA und den Taliban ausgehandelte Woche der Gewaltreduzierung bisher weitgehend ruhig verlaufen.

Das berichten Vertreter der lokalen Behörden und Bewohner des Landes. So gab es in der Provinz Balch in den vergangenen sechs Tagen lediglich zwei Angriffe auf Sicherheitskräfte. Zuvor waren es mehrere am Tag. In der Provinz Nangarhar habe es keinen einzigen Angriff gegeben.



Die siebentägige Deeskalationsphase dauert noch bis morgen. Falls sie positiv verläuft, soll nach Angaben aus Washington ein Abkommen unterzeichnet werden. Darin werden der Abzug von US-Truppen und Garantien der Taliban für Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung geregelt.