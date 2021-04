Rund zwei Monate vor dem geplanten Ende des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan ist dort die deutsche Polizei-Mission bereits abgeschlosssen.

Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, verließ heute der letzte deutsche Polizist das Land. Offiziell endet das Engagement am Freitag. Die deutschen Polizisten hatten den Angaben zufolge seit dem Jahr 2002 bei der Ausbildung von 80.000 afghanischen Polizeikräften mitgewirkt. Bundesinnenminister Seehofer dankte den Beamten für ihren - Zitat - tapferen Dienst unter großen persönlichen Entbehrungen.



Der Abzug der Bundeswehr-Soldaten aus Afghanistan ist inzwischen für den 4. Juli vorgesehen. Der internationale Einsatz hatte vor fast 20 Jahren als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA begonnen.

