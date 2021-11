Die Deutsche Welle hat in Afghanistan 23 Familienangehörige von Mitarbeitern ausgeflogen.

Intendant Limbourg begrüßte die Gruppe nach ihrer Landung in Katar. Er äußerte sich erfreut und dankbar gegenüber dem Auswärtigen Amt und der Regierung von Katar für deren Unterstützung. Seit der Machtübernahme durch die Taliban seien auch Verwandte von im Ausland tätigen afghanischen Journalisten in Gefahr, erklärte der deutsche Auslandssender in Bonn. Die Deutsche Welle bemüht sich nach eigenen Angaben darum, noch weitere Familien ihrer Mitarbeiter in der Afghanistan-Redaktion in Sicherheit zu bringen.

