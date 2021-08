Wegen der immer prekärer werdenden Sicherheitslage in Afghanistan reduziert Deutschland das Botschaftspersonal in Kabul. Die Belegschaft werde in den nächsten Tagen auf das operativ notwendige absolute Minimum verkleinert, sagte Außenminister Maas in Berlin. Sowohl die Mitarbeiter der Vertretung als auch die afghanischen Ortskräfte sollten möglichst schnell ausgeflogen werden.

Dazu würden die für diesen Monate geplanten Charterflüge vorgezogen. Wer von den Ortskräften noch kein Visum habe, werde dieses künftig in Deutschland erhalten. Maas rief zugleich alle Deutschen in Afghanistan erneut auf, das Land jetzt zu verlassen.



In Afghanistan sind die Taliban heute weiter auf die Hauptstadt Kabul vorgerückt. Mit der Eroberung der Provinzhauptstadt Pul-i-Alam stehen die islamistischen Rebellen nur noch 50 Kilometer südlich der Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.