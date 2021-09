Die Bundesregierung hat den Vereinten Nationen 100 Millionen Euro Hilfe für die Bevölkerung in Afghanistan zugesagt. Diese Summe nannte Außenminister Maas auf einer Geberkonferenz in Genf. Er stellte zudem weitere 500 Millionen Euro für Afghanistan und die Nachbarländer in Aussicht.

Die USA versprachen umgerechnet 54 Millionen Euro, die Schweiz 30 Millionen Euro. Insgesamt erhofft sich die UNO von der Geberkonferenz Spendenzusagen in Höhe von mehr als 600 Millionen Dollar.

Verteilung über Welternährungsprogramm

Wie kann aber sichergestellt werden, dass das Geld auch bei den notleidenden Menschen ankommt - und nicht bei den neuen Machthabern, den Taliban? Der UNO schwebt vor, dass die Verteilung des Geldes unter anderem über das Welternährungsprogramm erfolgen soll. Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte, die jüngsten Entwicklungen hätten die ohnehin bedrohliche Lage für die Menschen in Afghanistan verschärft. Eine Dürre gefährde die bevorstehende Ernte, und viele Menschen litten Hunger. Westliche Länder und andere traditionelle Gebernationen bemühen sich, der Bevölkerung zu helfen, ohne dass dies von den herrschenden Taliban als deren eigener Erfolg verkauft werden kann.

"Jetzt Verantwortung übernehmen"

Maas hatte bereits vor der Konferenz für Spenden geworben und erklärt, es liege an der internationalen Gemeinschaft, jetzt Verantwortung zu übernehmen. Die humanitäre Hilfe setze entsprechenden Zugang für die Organisationen voraus. Zudem dürften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer Arbeit nicht Einschüchterung, Willkür und Einschränkungen durch die Taliban fürchten. Maas betonte, es stehe weiter kein Engagement in Afghanistan zur Debatte, das über reine Nothilfe hinausgehe.

Diakonie: Geld muss auch bei den Menschen ankommen

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Lilie, mahnte Garantien an, dass das Geld auch bei den Menschen ankomme. Sonst könne es passieren, dass die Mittel wieder für unterschiedliche Formen von Korruption und den Terrorkampf der Taliban verwendet würden, sagte Lilie im Deutschlandfunk. Er mahnte zudem an, dass eine große Zahl an Flüchtlingen aus dem Land herausgeholt werden solle.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.