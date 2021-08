Deutschland setzt Abschiebungen nach Afghanistan wegen des Vormarschs der Taliban-Milizen vorläufig aus. Das sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die Niederlande teilten ebenfalls mit, in den kommenden sechs Monaten keine abgewiesenen Asylbewerber nach Afghanistan zurückzuführen.

Eine in der vergangenen Woche verschobene Abschiebung von sechs Afghanen aus Deutschland wird zunächst nicht mehr nachgeholt. Zuletzt hatte es wegen der deutlich verschlechterten Sicherheitslage in dem Land vermehrt Forderungen gegeben, keine Menschen mehr dorthin abzuschieben. Die Taliban nehmen seit dem Abzug der internationalen Truppen immer mehr Gebiete ein. Zuletzt eroberten sie eine weitere Provinzhauptstadt. Es handelt sich um Faisabad in der nordöstlichen Provinz Badachschan. Innerhalb von einer Woche haben die Islamisten damit die Hauptstädte von neun der 34 afghanischen Provinzen unter ihre Kontrolle gebracht.



Nach Angaben des Innenministeriums leben derzeit knapp 30.000 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland. Seit 2016 sind mehr als 1.000 Migranten nach Afghanistan zurückgebracht worden.

