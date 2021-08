Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für notleidende Menschen in Afghanistan um 500 Millionen Euro auf.

Das kündigte Bundeskanzlerin Merkel nach einer Videokonferenz der G7-Staaaten an. Bereits vor wenigen Tagen hatte die Bundesregierung 100 Millionen Soforthilfe für die Versorgung von Flüchtlingen in und um Afghanistan zugesagt, die ausschließlich über humanitäre Hilfsorganisation geleistet werden soll, da die Entwicklungsarbeit mit Afghanistan gestoppt ist.



Merkel wird morgen in einer Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan abgeben. Daran schließt sich eine Debatte im Parlament an. Die Bundesregierung will die Abgeordneten nachträglich um Zustimmung zu der Evakuierungsmission der Bundeswehr bitten. Die Regierung steht in der Kritik, weil sie afghanische Ortskräfte und andere gefährdete Menschen aus Afghanistan nicht schon vor der Machtübernahme der Taliban ausgeflogen hat.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.