Seit Tagen liefern sich Taliban und Nationale Widerstandsfront im Pandschir-Tal Gefechte. Die Region im Nordosten Afghanistans hat eine große symbolische Bedeutung im Kampf um die Macht im Land. Wir erklären, warum das so ist.

Wer sich das Pandschir-Tal aus der Satelliten-Perspektive anschaut, erkennt schnell, warum viele potenzielle Eroberer dort bisher gescheitert sind: Von der Hauptstadt Kabul aus sind es etwa 100 Kilometer bis zum Eingang des Tals, hinein führt nur eine schmale Straße. Das Tal selbst ist umgeben von bis zu 3.000 Meter hohen Berggipfeln. Parallel zur einzigen Straße verläuft ein Fluss, oberhalb davon gibt es viele Felsvorsprünge oder andere Verstecke, in denen Verteidiger Deckung finden.



Schon die sowjetischen Truppen, die Ende 1979 in Afghanistan einrückten, konnten in der Region nicht Fuß fassen - und auch die Taliban scheiterten hier während ihrer ersten Herrschaft von 1996 bis 2001. Das Tal und die rund 150.000 Menschen, die dort leben, blieben während der ganzen fünf Jahre unabhängig.

Ein Tal mit hoher Symbolkraft und einem Nationalhelden

Während dieser Zeit entstand die hohe Symbolkraft, die die Auseinanderstzung um das Tal noch immer begleitet. Bis heute als legendär gilt dabei der Führer der Nordallianz, Ahmed Schah Massud. Er war der wichtigste Anführer im Krieg gegen die Sowjetunion und führte die Kämpfer auch beim Krieg gegen die Taliban ab 1996. 2001 starb er durch einen Selbstmordanschlag, heute ist er einer der Nationalhelden Afghanistans. Es ist daher kein Zufall, dass sein Sohn Ahmad Massud den aktuellen Widerstand gegen die Taliban im Pandschir-Tal anführt.



Die derzeitige Entwicklung wird auch aus anderen Regionen des Landes mit großem Interesse verfolgt. Auch wenn es von außen betrachtet anders aussehen mag: Die Taliban sind nicht die uneingeschränkten Herrscher Aghanistans. Den Anspruch, an der Regierung beteiligt zu werden, gibt es von vielen Regionalfürsten; auch Achmad Massud hat darauf gedrängt.

Weitere Regionalherrscher wollen an Regierung beteiligt werden

Bereits vor einigen Tagen meldete sich eine Gruppe anderer afghanischer Führer zu Wort. Deren Sprecher ist Chalid Nur, der Sohn von Atta Mohammad Nur, dem einst mächtigen Gouverneur der nordafghanischen Provinz Balkh. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei wichtig, dass insbesondere die traditionellen Führer in die Regierungsbildung einbezogen würden. Der 27-Jährige warnte zugleich vor einem Scheitern der Verhandlungen mit den Taliban. Dann würde sich die Gruppe auf einen bewaffneten Widerstand vorbereiten. Eine Kapitulation komme für sie nicht in Frage.



Beobachter befürchten, dass die weitere Entwicklung damit sogar den Auftakt zu einem Bürgerkrieg in Afghanistan bilden könnte. Der Vorsitzende des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Milley hat davor bereits gewarnt. In einem Interview sagte Milley, er wisse nicht, ob die Taliban in der Lage seien, ihre Macht zu konsolidieren.

