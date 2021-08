Nach dem Abzug der internationalen Truppen nach 20-jährigem Einsatz in Afghanistan rücken Taliban-Truppen in dem Land immer weiter vor. Mehr als ein Dutzend der 34 Provinz-Hauptstädte haben sie bereits wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Errungenschaften der vergangenen zwei Jahrzehnte wie der Zugang zu Bildung für Frauen sind nun wieder bedroht. Staatspräsident Ashraf Ghani rief dazu auf, den Widerstand gegen die islamistische Miliz nicht aufzugeben. In einer Fernsehansprache kündigte er eine "Remobilisierung" der Streitkräfte an.

Aufgrund des schnellen Vormarsches bemühen sich einige Regierungen, Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte auszufliegen. Auch die Bundesregierung hatte am 13. August 2021 angekündigt, Menschen in den nächsten Tagen in Sicherheit zu bringen.

Wer sind die Taliban?

Die Taliban sind eine radikalislamistische militärische Bewegung. Sie schöpfen ihre Kraft aus dem militärischen Vormarsch und haben gleichzeitig auch politische Ziele, die sie allerdings nie sehr detailliert dargelegt haben.

Sie wollen in Afghanistan laut eigener Aussage eine wahre islamische Herrschaft im Rahmen das Scharia-Rechts aufbauen. Diese geht nicht nur mit Strafen wie Handabhacken und Steinigungen einher, sondern bringt einen sehr elaborierten Rechtsapparat mit sich. Allerdings steht der auch im Konflikt zu manchen international anerkannten Konventionen, die auch Afghanistan unterschrieben hat und daran sind auch die Taliban gebunden.

Die islamistische Gruppe hat bereits parallele Regierungsstrukturen in Distrikten und Provinzen aufgebaut. Diese sind recht rudimentär und lebten meistens noch von den Geldern der Regierung, die versucht hat, auf diese Weise Schulen und Krankenhäuser am Laufen zu halten und in den Taliban-Gebieten auch noch ein bisschen Einfluss zu behalten. Es wird sich herausstellen, wie sich die Verwaltung der Taliban konsolidiert. Sie versuchen sicher auch, den bisher existierenden Regierungsapparat zu kooptieren, denn die Leute müssen weiter arbeiten, und viele werden sich wahrscheinlich dazu bereiterklären, weil sie keine andere Wahl haben,

Außenpolitische Ziele

Die Taliban haben immer wieder gesagt, und das auch den Amerikanern in dem Abkommen vom Februar 2020 zugesagt, dass sie Gruppen wie Al Kaida und anderen keine freie Hand geben wollen, von Afghanistan nach außen zu agieren. Das dürfte auch in ihrem Eigeninteresse liegen, denn dies würde wieder internationale Aufmerksamkeit auf das Land ziehen und möglicherweise sogar amerikanische Anti-Terror-Schläge. Die islamistische Gruppierung hat auch zugesagt, keine anderen Länder bedrohen zu wollen – dafür gibt es bisher auch keine Anzeichen. Die Taliban konzentrieren sich auf Afghanistan.

Wie konnten die Taliban Gebiete in Afghanistan so schnell erobern?

Das lässt sich mit zwei Faktoren erklären. Erstens mit der Schwäche der Regierung und der Regierungstruppen. Die Regierungstruppen sahen sich offenbar nicht mehr willens, sich mit einer Regierung auseinanderzusetzen, die in großen Teilen korrupt ist, die politisch zwischen verschiedenen Fraktionen gespalten ist, die mit Machtverteilungskämpfen mehr beschäftigt ist als mit den Sorgen einer Bevölkerung, die zu großen Teilen in Armut lebt.

Zweitens haben die Regierungstruppen ihre Kampfmoral verloren, weil die Amerikaner ihre Truppen abgezogen haben, und zwar entgegen der Zusage, dass es bis dahin wenigstens Fortschritte im Friedensprozess hätte geben sollen. Donald Trump hat den Schlussstrich gezogen, US-Präsident Biden hat das nicht mehr umgedreht, und das hat sich auf die Moral enorm ausgewirkt. Rangin Spanta, ehemaliger Außenminister Afghanistans, sagte im Dlf: "Der Abzug geschah über Nacht sehr plötzlich und hat uns vor vollendeten Tatsachen gestellt. Das afghanische Volk sitzt in einer Falle."

Auch die Moral der Regierungsvertreter in den Distrikten und Provinzen, die ja zu großen Teilen Abmachungen mit den Taliban getroffen haben, ist gesunken. Diese waren dort zum großen Teil auf sich selbst gestellt, bekamen keine Verstärkungen, keinen Nachschub mehr. Und die Taliban haben über Monate daran gearbeitet, Kontakte aufzunehmen und ihnen gesagt, es ist besser, ihr gebt auf und behaltet euer Leben.

Der Zusammenbruch der afghanischen Streitkräfte hat aber auch damit zu tun, wie der Westen das Training und die Unterstützung der afghanischen Streitkräfte organisiert hat. Zum einen hat man vor allen Dingen auf Mannschaftsstärken geachtet, über viele Jahre verkündet, man habe über 300.000 Soldaten und Polizisten. Aber die Stärke allein macht es nicht, auch nicht die Ausrüstung, die ja zum Teil sehr modern ist, aus den USA kommt, aber dann auch für afghanische Verhältnisse wieder anfällig und nicht geeignet ist. Gleichzeitig hilft alle Hardware und alle Ausbildung nicht, wenn die Moral nicht stimmt.

Wie unterscheiden sich die Taliban von heute zu jenen von vor 20 Jahren?

Die Taliban von heute könnten sich von den Taliban vor 2001 unterscheiden, denn sie haben inzwischen gelernt, sind politisch erfahrener geworden. Sie selbst haben gesagt, dass sie wissen, dass sie nicht gegen die Mehrheit der Bevölkerung regieren können und wollen. Es ist zu hoffen, dass sie sich zu Verhandlungen bereit erklären, bevor es zum großen Kampf um Kabul und großen Zerstörungen und Opfern unter der Zivilbevölkerung kommt, die die Taliban ja auch beanspruchen zu vertreten.

Sicher ist dies aber nicht. Die Taliban fahren nach wie vor eine Doppelstrategie. Zum einen, den militärischen Druck hochzufahren und eventuell dafür zu sorgen, dass dann auch die Hauptstadt Kabul und die Regierung dort vor ihnen kapituliert. Oder, wenn sich das als schwierig herausstellen sollte, Kabul einzunehmen, was durchaus der Fall sein kann. Kabul ist eine sehr große Stadt und man hat da sicher auch einige Verteidigungskräfte zusammengezogen. Dann auf Verhandlungen zu setzen, wo man dann aber Bedingungen sicher diktieren kann, wenn die Regierung sozusagen nur noch in der letzten Festung isoliert ist.

Große Brutalität

Nach wie vor geht die Terrororganisation mit großer Brutalität vor. Es gibt Berichte, dass sie gefangene Regierungssoldaten hingerichtet haben, zum Teil auch Zivilistinnen und Zivilisten in einigen Gebieten. Das widerspricht dem, was sie früher verkündet haben, dass sich niemand vor ihnen fürchten soll, wenn sie die Macht übernehmen. Das ist über viele Monate über ihre Sprecher bei den Friedensgesprächen in Katar und über Interviews verbreitet worden. Es wird jetzt Zeit, dass die Taliban-Führung tatsächlich durchsetzt, dass ihre Leute vor Ort, ihre Feldkommandeure sich daran halten, ansonsten entlarven sie sich selbst als Leute, die was versprechen, was sie der afghanischen Bevölkerung gegenüber nicht halten können.

Was haben die Frauen jetzt zu erwarten?

Es ist zu erwarten, dass es wieder große Rückschritte geben wird. Die Taliban haben zwar gesagt, sie wollen den Frauen Zugang zu Bildung und Gesundheit und auch zum Arbeitsleben geben, das würde sich schon von der Zeit vor 2001 unterscheiden. Aber in der Praxis gibt es ein sehr gemischtes Bild. Der ehemalige Außenminister Afghanistans, Rangin Spanta, zeigte sich im Dlf-Interview pessimistisch: "Der Bildungssektor, Frauenrechte, Pressefreiheit etc. Das sind alles große Errungenschaften der letzten 20 Jahre, die wir momentan zum großen Teil wieder verloren haben."

Es liegen Berichte aus einigen Provinzen vor, dass Frauen dort weiterhin zur Arbeit gehen können, auch in den Distriktverwaltungen, während sie in anderen Provinzen nach Hause geschickt werden und nicht mehr ohne männliche Begleiter rausgehen dürfen. Der Druck der internationalen Gemeinschaft auf die Taliban muss also hoch bleiben, dass sie ihre Versprechungen einhalten. Trotz ihrer schnellen militärischen Erfolge sind auch die Taliban letztlich auf Geberländer angewiesen.

Quelle: Thomas Ruttig (Afghanistan Analysts Network) im Gespräch mit Britta Fecke, Rangin Spanta (ehemaliger Außenminister Afghanistans) im Gespräch mit Stephanie Rohde, Reuters