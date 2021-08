CSU-Landesgruppenchef Dobrindt schließt die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan in Deutschland aus.

Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Ziel müsse es sein, die deutschen Staatsbürger und die afghanischen Ortskräfte auszufliegen. Es könne aber keine generelle Zusage für die Aufnahme von Flüchtlingskontingenten geben. Man dürfe nicht den Eindruck erwecken, die afghanischen Probleme ließen sich in Deutschland lösen. Dobrindt forderte stattdessen, der UNO-Flüchtlingshilfe Unterstützung in Milliardenhöhe zuzusagen, um Menschen in Lagern in Nachbarländern Afghanistans unterzubringen.



Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Wissler, sprach sich dagegen in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe für die Aufnahme eines großen Teils der Flüchtlinge aus. Ihrer Auffassung nach kann Deutschland dabei nicht auf eine europäische Lösung warten, sondern muss vorangehen.

