In Afghanistan sind drei Ausländer entführt und getötet worden.

Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Wie ein Sprecher in Kabul mitteilte, stammen die Opfer aus Mazedonien, Indien und Malaysia. Die drei Männer seien in der Nähe des internationalen Flughafens entführt worden. Später habe man ihre Leichen südöstlich von Kabul gefunden. Über die Täter ist noch nichts bekannt. In der Region sind vor allem die radikalislamischen Taliban aktiv.