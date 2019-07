In Afghanistan sind bei einem Überfall der radikal-islamischen Taliban mindestens 34 Soldaten getötet worden.

Der Angriff ereignete sich in der Provinz Badghis im Nordwesten des Landes. Dort geriet nach Behördenangaben eine Spezialeinheit der Armee in einen Hinterhalt.



In der südöstlichen Provinz Gasni wurde zudem ein hochrangiger afghanischer Militär erschossen. Zwei als Soldaten verkleidete Taliban hätten das Feuer auf den Brigadekommandeur eröffnet, teilten die Behörden mit.