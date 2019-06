In Afghanistan sind bei Angriffen der radikal-islamischen Taliban auf Einrichtungen der Sicherheitskräfte mindestens 65 Menschen getötet worden.

Die Attacken ereigneten sich laut Behörden im Laufe des Wochenendes in den Provinzen Baghlan, Kandahar, Kundus und Fara. In Kundus wurden demnach bei einem Angriff auf einen Armeestützpunkt mindestens zwölf Soldaten getötet. In Kandahar sprengten die Islamisten vier gestohlene Militärfahrzeuge nahe einem Polizeihauptquartier in die Luft. Neben elf Soldaten starben acht im Quartier untergebrachte Angestellte der afghanischen Wahlkommission.



Die Taliban beherrschen mittlerweile wieder große Teile Afghanistans und verüben regelmäßig Anschläge auf Militärposten und Regierungsstellen.