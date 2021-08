Der ehemalige deutsche Botschafter, Chrobog, rät dazu, mit den Taliban in Afghanistan ins Gespräch zu kommen.

Man müsse Angebote machen - und zwar solche, die die neuen Entscheider auch annehmen könnten, sagte Chrobog im Deutschlandfunk. Allein seien die Taliban zum Staatsaufbau nicht fähig. "Es gibt eine ältere Generation, die gelernt hat aus dem, was vor 20 Jahren passiert ist, die auch wohl gelernt haben, dass sie sich anders verhalten müssen, zumindest zu Beginn dieser Zeit." Chrobog rät dennoch zur Vorsicht. Man wisse nicht, ob man den Sprechern glauben könne, die derzeit noch sehr gemäßigt aufträten und Zusicherungen machten. "Wenn sie dann wirklich fest im Sattel sind, kann es natürlich sein, dass alles wieder so losgeht wie früher."



Chrobog übte zudem scharfe Kritik an der Bundesregierung. Die derzeitige Situation sei nicht nur ein Versagen der Diplomatie, sondern auch ein Organisationsversagen der politischen Entscheider. Vom Innenministerium bis zum Außenministerium – "alle haben nicht richtig reagiert, und das haben auch alle zugegeben", sagte Chrobog. Vor allem wurde unterschätzt, wie schnell die Taliban reinkommen, "übrigens auch die Taliban offensichtlich selbst".



Weiter bezeichnete Chrobog die derzeitige Situation als Tragödie und "Bruch unserer moralischen Verpflichtung und rechtlichen Verpflichtungen, denn wir haben den Leuten gesagt: Wir holen Euch da raus. Das war fast eine Bedingung des Arbeitsvertrages." Man hätte jahrelang Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten, Staatsbürger sowie infrage kommende Ortskräfte nach Deutschland zu befördern, habe dies aber versäumt: "Wir waren nicht vorbereitet. Und wenn es stimmt, dass es Berichte der Botschaft gab, die hinweisen auf dieses Problem, dann muss man sagen, hat es ein Versagen gegeben."

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.