Bei dem Feuergefecht am Flughafen von Kabul hat es offenbar einen Toten und mehrere Verletzte gegeben.

Nach Angaben der Bundeswehr wurde einer der afghanischen Sicherheitkräfte getötet; drei Verletzte werden auf dem Flughafengelände medizinisch versorgt. Die Nichtregierungsorganisation "Emergency" berichtete zudem von sechs Verletzten in einem von ihr betriebenen Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt. Von diesen sei aber keiner in Lebensgefahr.



Bei dem Feuergefecht hatten heute Soldaten der Bundeswehr gemeinsam mit US-Soldaten und afghanischen Sicherheitskräften einen Angriff unbekannter Bewaffneter abgewehrt. Deutsche Soldaten wurden den Angaben zufolge nicht verwundet.



Laut den Angaben von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer drohen zunehmend Terrorgruppen mit Anschlägen in Kabul. Details nannte die CDU-Politikerin nicht. Kramp-Karrenbauer knüpfte ihr politisches Schicksal an den weiteren Verlauf des Kabul-Einsatzes. Sie sagte "Bild-TV", wenn die Mission zu Ende sei, werde sie genau überlegen, ob sie ihrer Verantwortung gerecht geworden sei, und welche Schlüsse sie daraus ziehe.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.