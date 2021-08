CNN-Chefkorrespondentin Clarissa Ward hat Afghanistan verlassen und ist in Doha angekommen.

Die 41-Jährige war eine der wenigen westlichen Medienschaffenden, die noch vor Ort waren und hatte in den vergangenen Tagen mit ihren Reportagen von den Straßen Kabuls für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ward habe am Freitag ein US-amerikanisches Militärflugzeug bestiegen, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Die Journalistin selbst teilte auf Twitter ein Foto aus der überfüllten Maschine. Zuvor hatten die CNN-Mitarbeiterinnen und ‑ Mitarbeiter offenbar längere Zeit versucht, mit einem US-Flugzeug aus Afghanistan auszureisen. Am Samstagmorgen twitterte Ward dann, sie sei mit ihrem Team und 300 afghanischen Evakuierten in Doha gelandet. "Wir sind die Glücklichen.“



Deutsche Fernsehsender haben keine Korrespondenten direkt in Afghanistan. Für die Berichterstattung von dort ist das ARD-Studio Neu Delhi zuständig, für das der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) federführend ist. Das Studio ist zur Zeit mit vier Korrespondentinnen und Korrespondenten besetzt. Sie werden laut MDR von weiteren Produktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern unterstützt. Die Berichterstattung aus Afghanistan selbst allerdings übernähmen sogenannte Producerinnen und Producer, die Bilder und Informationen direkt aus Kabul lieferten. Sie recherchierten, drehten Videobeiträge und hielten die Redaktion rund um die Uhr auf dem Laufenden.



Die Arbeit dieser Producerinnen und Producer sei unter den aktuellen Bedingungen aber enorm heikel, sagte MDR-Sprecher Naumann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe „massive Einschränkungen in der Berichterstattung“, wie Naumann sagt. Die aktuelle Gefährdungslage der Kolleginnen und Kollegen vor Ort werde genau im Blick behalten.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.