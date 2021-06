Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Graf Lambsdorff, hält den beendeten Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr für nur teilweise erfolgreich.

So sei es zwar gelungen, die von Afghanistan ausgehende Terrorgefahr für den Westen in den vergangenen zwanzig Jahren abzuwenden, sagte Lambsdorff im Deutschlandfunk. Eine funktionierende, sich selbst tragende Demokratie habe jedoch nicht etabliert werden können. Zudem sei die Zukunft des Landes kritisch zu betrachten, da die Taliban in viele Bereiche des politischen Lebens zurückkehrten. In Bezug auf weitere militärische Auslandseinsätze der Bundeswehr mahnte Lambsdorff eine Evaluierung des Engagements an. Bislang habe sich die Bundesregierung dem verweigert.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.