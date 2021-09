Die politische Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr soll am 7. Oktober beginnen.

Diesen Termin nannte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer in einer Fachausschuss-Sitzung. Die CDU-Politikerin hatte zuvor wegen der Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan einen ersten Termin zurückgezogen. Die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Strack-Zimmermann, kritisierte die Wahl des Zeitpunkts: So kurz nach der Bundestagswahl sei das neu gewählte Parlament noch nicht konstituiert. Sie halte das Verhalten der Ministerin für "respektlos und unwürdig".



Kramp-Karrenbauer hatte ursprünglich für Anfang August eine Konferenz angesetzt, auf der Bundeswehr-Vertreter, Verteidigungsfachleute, Abgeordnete und Hinterbliebene von Soldaten über den Afghanistan-Einsatz sprechen sollten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.