In Afghanistan ist bei einem Anschlag auf eine Wahlveranstaltung erneut ein Parlamentskandidat getötet worden.

Der Abgeordnete sei bei der Explosion einer Bombe in seinem Wahlkampfbüro in der südafghanischen Stadt Laschkar Gah getötet worden, teiten die Behörden mit. Mindestens vier weitere Personen starben. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Attentat. In den vergangenen Wochen wurden mindestens zehn Kandidaten bei Anschlägen getötet. Am Samstag wird in Afghanistan mit mehr als drei Jahren Verspätung ein neues Parlament gewählt. Mehr als 2.500 Kandidaten, darunter rund 400 Frauen, kämpfen um 250 Mandate.