Bei einem erneuten Angriff auf die Taliban in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad sind vier Menschen getötet worden.

Darunter seien auch zwei Zivilisten, teilte ein Sprecher der Taliban mit. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Der Verdacht fällt aber auf die mit den Taliban verfeindete Terrorgruppe IS, die in der Provinz Nangarhar stark präsent ist und bereits mehrere Anschläge auf die neuen Machthaber verübt hat. Die Taliban, die im August die Regierung in Afghanistan an sich gerissen haben, bekämpfen den IS. Gestern stürmten ihre Kämpfer nach eigenen Angaben einen Unterschlupf der Gruppe nördlich von Kabul. Dabei soll eine nicht genannte Zahl IS-Mitglieder getötet oder festgenommen worden sein.

