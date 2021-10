In Afghanistan hat die selbsternannte Regierung der militant-islamistischen Taliban ihre Arbeit aufgenommen.

Die Minister kamen zu ihrer ersten Kabinettssitzung in der Hauptstadt Kabul zusammen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar bekanntgab, beschloss der Ministerrat die Ausgabe von neuen Pässen an die Bevölkerung. Sie sollten die Aufschrift "Islamisches Emirat Afghanistan" tragen. Bereits bei ihrer ersten Machtübernahme im Jahr 1997 hatten die Taliban ein Emirat ausgerufen.



Auf der Kabinettssitzung wurde darüber hinaus entschieden, eine Kommission zur Verbesserung der Sicherheit in der Hauptstadt und in den Provinzen zu bilden. Das Land wurde zuletzt immer wieder von schweren Anschlägen der rivalisierenden IS-Terrormiliz erschüttert.



Vor zwei Monaten hatten die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul erobert und die Macht übernommen.

