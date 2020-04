In Afghanistan hat die vereinbarte Freilassung von Gefangenen begonnen.

Nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrates wurden 100 inhaftierte Taliban-Kämpfer aus dem Gefängnis Parwan in Bagram nördlich der Hauptstadt Kabul entlassen. Die Gefangenen hätten sich verpflichtet, nicht mehr an Kämpfen teilzunehmen, hieß es. Anders als verlangt, waren unter den Freigelassenen nicht die 15 hochrangigen Mitglieder der Taliban-Miliz.



Über die Gefangenenfreilassung hatte es seit der Unterzeichnung des Abkommens vor zwei Monaten Streit gegeben. Die Taliban hatten daraufhin in der letzten Woche angekündigt, ihre Delegation wieder abzuziehen. Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für ein Scheitern der Vorgespräche. Insgesamt sollen bis zu 5.000 inhaftierte Taliban im Tausch gegen 1.000 Gefangene der militant-islamistischen Gruppe freikommen.