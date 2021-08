Die Europäische Union hat die jüngsten Angriffe der radikalislamischen Taliban in Afghanistan verurteilt.

Die Militäroffensive der Taliban stehe im Widerspruch zu ihrem erklärten Engagement für eine Verhandlungslösung, heißt es in einer Erklärung des EU-Außenbeauftragten Borrell und des EU-Kommissars für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Lenarcic. Beide riefen zu einem umfassenden und dauerhaften Waffens

tillstand auf.



Besonders gravierend ist die Situation nach Korrespondentenberichten derzeit in Laschkar Gah, der Hauptstadt der Provinz Helmand. Laut UNO-Angaben wurden dort in den vergangenen Tagen dutzende Zivilisten getötet. Seit dem Beginn des Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan haben die Islamisten Teile des Landes erobert, bislang aber keine größeren Städte.

05.08.2021