Die Europäische Union hält die Aufnahme von 42.500 afghanischen Flüchtlingen über fünf Jahre für machbar.

Es gebe eine moralische Verpflichtung, sagte EU-Innenkommissarin Johansson in Brüssel. Jegliche Entscheidung liege aber bei den Mitgliedstaaten. Nach UNO-Schätzungen müssen in den kommenden fünf Jahren etwa 85.000 Afghanen umgesiedelt werden.



Johansson betonte, dass auch die Menschen unterstützt werden müssten, die noch in Afghanistan seien. Die Situation in dem Land sei schrecklich. Kurzfristig müssten Menschen deshalb aus dem Land geholt werden. Schon jetzt hätten die EU-Staaten 22.000 Afghanen evakuiert.



Unterdessen gab Russland bekannt, in zwei Wochen eine internationale Afghanistan-Konferenz auszurichten - dazu eingeladen sind auch die herrschenden radikal-islamischen Taliban.

