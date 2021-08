Die EU-Kommission fordert, Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen. Innenkommissarin Johansson sagte nach einer Videokonferenz mit den Innenministern der Europäischen Union, das Land sei nicht sicher. Gleichzeitig betonte sie, man müsse andere Länder in der Nachbarschaft Afghanistans dabei unterstützen, Flüchtlinge aufzunehmen.

Die EU sollte nicht warten, bis die Menschen an der Grenze Europas stünden. Es gelte, ihnen schon vorher zu helfen. Jene Afghanen, die nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul unmittelbar bedroht seien, sollten in EU-Mitgliedstaaten aufgenommen werden, so Johansson.



Unter anderem Österreich lehnt die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Afghanistan ab und besteht darauf, kriminelle und abgelehnte Asylbewerber weiterhin dorthin abzuschieben. Innenminister Nehammer forderte die Einrichtung von Abschiebezentren in Nachbarstaaten in der Region.



In Deutschland haben bereits mehrere Bundesländer ihre Bereitschaft zur Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen bekundet. So will Nordrhein-Westfalen 1.800 Menschen Schutz gewähren.

