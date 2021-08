Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban hat die EU-Kommission die Mitgliedstaaten aufgerufen, sich auf Fluchtbewegungen aus Afghanistan vorzubereiten.

Die zuständige EU-Innenkommissarin Johansson sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", die EU sollte nicht die gleichen Fehler wie 2015 machen und warten, bis die Menschen an den Außengrenzen stehen. Sie plädierte zum einen dafür, die Afghanen innerhalb des Landes und in den Nachbarländern der Region zu unterstützen. Gleichzeitig forderte sie die EU-Länder auf, mehr Flüchtlinge aus Afghanistan auf legalem und sicherem Weg ins Land zu lassen, unter anderem über mehr Umsiedlungen innerhalb des UNHCR-Programms. Die Innenkommissarin betonte, dass die EU die Länder dabei auch finanziell unterstützen werde.



Johansson bekräftigte zugleich, dass Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt werden sollten. Diese seien in der aktuellen Situation "völlig unmöglich".



Der türkische Präsident Erdogan stellte unterdessen klar, dass sein Land keine zusätzlichen Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan bewältigen könne. Nach Angaben des türkischen Präsidialamtes sagte Erdogan in einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel, die Türkei habe so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land der Welt. Neben rund 3,6 Millionen Menschen aus Syrien leben dort bereits jetzt Hunderttausende weiterer Migranten, darunter auch Menschen aus Afghanistan.

