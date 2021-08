Das US-Militär hat mit dem Abzug der Soldaten vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul begonnen.

Dies teilte Pentagon-Sprecher Kirby in Washington mit. Er widersprach zugleich Berichten, wonach die USA bereits Zugänge zum Flughafengelände an die Taliban übergeben hätten. Diese hätten vielmehr Sicherheitskontrollen rund um den Airport errichtet.



Bis Dienstag wollen die Vereinigten Staaten ihre Truppen aus Kabul komplett abziehen und auch die Evakuierungsflüge einstellen. Präsident Biden sagte, seine militärischen Berater hätten vor einem weiteren Terroranschlag am Flughafen innerhalb von 24 bis 36 Stunden gewarnt. Am Donnerstag hatte sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei kamen Dutzende Zivilisten und 13 US-Soldaten ums Leben. Bei einem Vergeltungsschlag töteten US-Streitkräfte mit einem Drohnenangriff nach eigenen Angaben im Osten Afghanistans zwei wichtige Vertreter der Terrorarganisation IS.



Unterdessen hat auch Großbritannien seine Soldaten vollständig aus Kabul abgezogen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.