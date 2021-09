Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Einsatz der an der Evakuierungsmission in Afghanistan beteiligten Soldaten gewürdigt. Bei einem Appell im niedersächsischen Seedorf sagte sie, die Soldaten hätten in Kabul unter schwierigsten Umständen und großer Gefahr Unglaubliches geleistet.

5.347 Menschen seien mit ihrer Hilfe aus dem Land gebracht worden. Deutschland sei ihnen zu großem Dank verpflichtet. Zugleich betonte Kramp-Karrenbauer, dass aus dem Afghanistan-Einsatz und seinem Ende gelernt werden müsse. So müsse etwa die Bundeswehr künftig besser ausgestattet werden. Zudem sei es wichtig, Europa auch im militärischen Bereich handlungsfähiger zu machen. Die Ministerin erklärte überdies, dass der Evakuierungseinsatz ohne die militärischen Kapazitäten der USA - wie zum Beispiel bewaffnete Drohnen oder Luftbetankung - nicht möglich gewesen wäre.



An der Veranstaltung nahm auch Bundeskanzlerin Merkel teil. Stellvertretend für alle an der Mission Beteiligten wurden einige Soldaten mit der Einsatzmedaille ausgezeichnet.

